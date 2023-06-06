Tokat'ta Kavak Ağacı Keserken Hayatını Kaybetti

Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde yaşayan Nail Parlak, kavak ağacı keserken gerilen bir ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Parlak, Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta bir vatandaş ağaç keserken gerilen kavak ağacının çarpmasından dolayı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde yaşayan Nail Parlak (49) talep üzerine kavak ağacı keserek geçimini sağlıyordu. Bugün öğlen saatlerinde kavak ağacı kesmek için işinin başına geçen Parlak, 2 iş arkadaşı ile ağaç kesmeye başladı. Kavak ağaçlarını keserken gerilen bir ağacın Parlak'a çarpması sonucunda ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipler sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Parlak Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Nail Parlak kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile yakınları göz yaşlarını tutamadı. Parlak'ın cenazesi morga kaldırıldı. - TOKAT