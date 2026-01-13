Haberler

Tokat'ın ilçelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Tokat'ın Başçiftlik ve Erbaa ilçelerinde iki gündür süren kar yağışı nedeniyle belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Başçiftlik'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Tokat'ın Başçiftlik ve Erbaa ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İki gündür kar yağışının aralıksız sürdüğü Başçiftlik ilçeside kar kalınlığı şehir merkezinde 50 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezinde belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları yapıldı.

Erbaa ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
