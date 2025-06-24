Tokat'ta Kargaların Saldırısına Uğrayan Adam Hastaneye Kaldırıldı

TOKAT'ta havuza düşen yavru kargayı kurtarmak isteyen Fehmi Ertin, kargaların saldırısına uğradı.

Dudayev Parkı'ndaki bankta oturan Fehmi Ertin, süs havuzuna düşen bir kargayı fark ederek, yardım etmek istedi. Ertin, elini uzatıp kargayı sudan çıkardığı sırada diğer kargaların saldırısına uğradı. Fehmi Ertin başına aldığı darbeler sonucu panikle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ertin ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fehmi Ertin'in durumunun iyi olduğu ancak baş bölgesinde şişlikler olduğu öğrenildi. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.