Tokat'ta Kargaların Saldırısına Uğrayan Adam Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Kargaların Saldırısına Uğrayan Adam Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta süs havuzuna düşen bir yavru kargayı kurtarmaya çalışan Fehmi Ertin, diğer kargaların saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirilen Ertin'in başında şişlikler oluştu.

TOKAT'ta havuza düşen yavru kargayı kurtarmak isteyen Fehmi Ertin, kargaların saldırısına uğradı.

Dudayev Parkı'ndaki bankta oturan Fehmi Ertin, süs havuzuna düşen bir kargayı fark ederek, yardım etmek istedi. Ertin, elini uzatıp kargayı sudan çıkardığı sırada diğer kargaların saldırısına uğradı. Fehmi Ertin başına aldığı darbeler sonucu panikle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ertin ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fehmi Ertin'in durumunun iyi olduğu ancak baş bölgesinde şişlikler olduğu öğrenildi. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.