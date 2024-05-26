Tokat'ta kara yolunda kalan anne ve yavru ayılar cep telefonuyla kaydedildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir sürücü, kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavru ayıyı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, anne ayının yavrularını kurtarmaya çalıştığı ve korktuğu anlaşılıyor.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara yolunun ortasında kalan anne ve iki yavrusu cep telefonuyla kaydedildi.
Reşadiye-Niksar kara yolu Fatlı Köprüsü yakınlarında bir sürücü, yolun kenarında koşturan anne ve yavru ayıyı kayda almaya başladı.
Cep telefonu görüntülerinde, trafik akışının olduğu yoldan yavrularını kurtarmaya çalışan ve korktuğu anlaşılan anne ayının sıçrayarak üst yola çıktığı, diğer yavrunun da üst yolda olduğu görüldü.