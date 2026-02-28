Haberler

Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurtardı

Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve sürücüleri uyarıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Çamiçi Yaylası yakınlarında yolda çalışma yaparken mahsur kalan Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma soncu kurtarıldı

Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Orta Doğu'daki yeni savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar