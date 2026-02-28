Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurtardı
Tokat'ın Niksar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor ve sürücüleri uyarıyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Çamiçi Yaylası yakınlarında yolda çalışma yaparken mahsur kalan Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma soncu kurtarıldı
Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz