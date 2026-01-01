Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildi.