Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı, soğuk hava, buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları gerekçe gösterdi.

Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yarın eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
