Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
Tokat'ın Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı, soğuk hava, buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları gerekçe gösterdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel