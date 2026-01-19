Haberler

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 90 santimetreyi geçti. Belediye ve özel idare ekipleri, kar küreme ve yolda kalan araçlara yardım çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor. İlçede, dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına yeniden başladı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda kalan araçlara yardımcı oldu.

Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş