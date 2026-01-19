Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Başçiftlik ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ilçe genelinde etkisini sürdürüyor. İlçede, dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Belediye ekipleri kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına yeniden başladı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri yolda kalan araçlara yardımcı oldu.

Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı.