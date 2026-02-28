Haberler

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın çeşitli ilçelerinde kar yağışıyla birlikte kar kalınlıkları 10 ile 50 santimetre arasında değişiyor. Belediye ekipleri, yol açma ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal, Pazar, Zile, Reşadiye, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Başçiftlik ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi ulaştı.

Belediye ekiplerince başlatılan yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesinde kar etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı sonrası Yeşilyurt ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye çıktı.

Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Artova, Sulusaray, Turhal, Zile, Almus, Reşadiye ve Pazar ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
