Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova, Almus, Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yeşilyurt'ta gece boyunca etkili olan kar yağışı sürüyor. İlçede kar kalınlığı 25 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Artova ilçesinde de kar yağışı devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı ilçe merkezide 30 santimetreye, yüksek kesimlerde bir metreye çıktı.

İlçe Özel İdaresi ve Artova Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Almus, Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.