Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı, yolları ve kaldırımları etkiledi. Yeşilyurt'ta kar kalınlığı altı santimetreye ulaşırken, Artova'da yüksek kesimlerde yarım metreye çıktı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Yeşilyurt ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
İlçede yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık altı santimetreye ulaştı.
Artova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
İlçede yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Başçiftlik ile Sulusaray ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.