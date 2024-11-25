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Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu: Çamlıbel Geçidi'nde Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı

Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu: Çamlıbel Geçidi'nde Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı
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Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı Çamlıbel Geçidi'nde yaklaşık 60 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, yol güzergahında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

Tokat- Sivas kara yolunda kar nedeniyle Karayolları ekiplerinin gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması sürdü.

Polis ekipleri, yol güzergahında dün kar yağışı nedeniyle tesislerde bekletilen çekici ve tırların çıkışına kontrollü olarak izin verdi.

Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

Bu arada kara saplanan bazı araçların yol kenarında bırakıldıkları görüldü.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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