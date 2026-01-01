Haberler

Tokat beyaza büründü

Tokat beyaza büründü
Tokat'ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Çocuklar kar yağışını fırsat bilerek yokuşlarda kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Tarihi cami ve medreseler karla kaplanarak güzel manzaralar oluşturdu.

TOKAT'ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, kayarak keyifli anlar yaşadı.

Tokat genelinde dün başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yüksek kesimleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarındaki yokuşlarda kızak ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı. Kent merkezinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait cami, hamam ve medreselerin bulunduğu bölgede, kar yağışı ile birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.

