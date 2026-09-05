Tokat'ta Kamyon Damperi Üst Geçide Çarptı: Sürücü Yaralandı

TOKAT'ta, seyir halindeyken damperi açılan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Kopan damperi üst geçitte asılı kalan kamyon, karşı şeride geçip tarlaya devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'ndaki Mehmet Emin Tokadi Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Turhal istikametinden Tokat yönüne giden Y.A. (65) yönetimindeki 60 BK 928 plakalı kamyonun seyir halindeyken damperi açılıp yaya üst geçidine çarptı. Kopan damper üst geçitte asılı kalırken, kontrolün kaybolduğu kamyon yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Y.A.'ya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler, üst geçide sıkışan damperi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı