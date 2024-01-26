Tokat'ta kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Tokat'ın Turhal ilçesinde geri manevra yapan bir kamyonet, Şükrü Yakışık ve Hüsamettin N. isimli iki kişiye çarptı. Kazada yaralanan Yakışık ve Hüsamettin N. hastaneye kaldırıldı, ancak Yakışık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonetin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D.Y'nin (64) idaresindeki 34 AV 0224 plakalı kamyonet geri manevra yaparken Şükrü Yakışık (71) ile Hüsamettin N'ye (66) çarptı.
Kazada yaralanan Yakışık ile Hüsamettin N. ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Şükrü Yakışık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü D.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.