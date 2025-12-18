Haberler

Kamyonetin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Seyitnecmettin Mahallesi'nde geri manevra yapan bir kamyonet, park halindeki bir otomobile çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde kazanın istem dışı olduğunu savundu.

TOKAT'ta kamyonetin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Aralık'ta Seyitnecmettin Mahallesi Uzunseki Sokak'ta meydana geldi. Geri manevra yapan kamyonet, park halindeki Sinan Akbaş'a ait 60 HG 254 plakalı otomobile çarptı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı hasar gören Sinan Akbaş'ın şikayeti üzerine kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, olayın bir kaza olduğunu ve aracın kontrolden çıkması sonucu istem dışı gerçekleştiğini savunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar'ın vefatıyla ilgili davada yeni gelişme

Yeşilçam'ın ünlü isminin vefatıyla ilgili davada yeni gelişme
Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Bütün ülke Ferdi'yi konuşuyor
Fenomen Melis Deniz intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi

Ünlü fenomen intihar mı etti? Beklenen açıklama geldi
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
title