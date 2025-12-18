Kamyonetin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada

TOKAT'ta kamyonetin park halindeki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Aralık'ta Seyitnecmettin Mahallesi Uzunseki Sokak'ta meydana geldi. Geri manevra yapan kamyonet, park halindeki Sinan Akbaş'a ait 60 HG 254 plakalı otomobile çarptı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı hasar gören Sinan Akbaş'ın şikayeti üzerine kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, olayın bir kaza olduğunu ve aracın kontrolden çıkması sonucu istem dışı gerçekleştiğini savunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,