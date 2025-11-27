Tokat'ta Kamyonet Devrildi: 6 Yaralı
Tokat-Almus kara yolunda E.A. tarafından sürülen kamyonet devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
E.A. (20) idaresindeki 60 AGC 442 plakalı kamyonet, Tokat- Almus kara yolu Gazi Osman Paşa köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.A (52), T.A. (42), R.A. (36), M.Y. (43) ve F.Y. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel