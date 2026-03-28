Tokat'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.E.Y. idaresindeki 06 MZU 47 plakalı kamyonet, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu pancar kantarı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan