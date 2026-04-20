Tokat'ta ambulans uçak 18 günlük bebek için havalandı
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 18 günlük bebek, Tokat'tan ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Gerekli ileri tetkik ve tedavi için bu karar alındı.
Tokat'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 18 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce ambulans uçağa nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu