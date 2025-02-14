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Tokat'ta Kaçak Telefon ve Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı

Tokat'ta Kaçak Telefon ve Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak cep telefonları ve tütün ürünleri ele geçirildi. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda kaçak malzeme confiscated.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM ekipleri, yaptıkları çalışmada, ilçede kaçak cep telefonu ve kaçak tütün ile içi doldurulmuş makaron satışı yaptıkları bilgisini aldı.

Ekipler, ilçe merkezindeki bir iş yerinde yaptıkları aramada, 238,7 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 716 dolu makaron, 46 bin 200 boş makaron, 595 gram nargile tütünü, 45 bin tütün sarma kağıdı, 5 kaçak telefon, 7 fişek ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince F.K. (35), R.K. (38) ve M.K. (60) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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