Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Tokat merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 3 ilde toplam 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Tokat, Almus ilçesi, Sivas ve İzmir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.
Ekipler, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 39 tabanca mermisi ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, A.U, H.A.Z, M.Y, U.K, Y.G, A.Ü, A.Ç, M.B, A.H, M.G. ve F.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu