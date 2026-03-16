Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Tokat merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Tokat, Almus ilçesi, Sivas ve İzmir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekipler, 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 39 tabanca mermisi ve 89 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, A.U, H.A.Z, M.Y, U.K, Y.G, A.Ü, A.Ç, M.B, A.H, M.G. ve F.K'yi gözaltına aldı.