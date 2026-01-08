Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü

TOKAT'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında Artova ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin bulunduğu bölgeyi titiz bir çalışma sonucu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Aramada 1 jeneratör, 5 kaya kırıcı patlayıcı kapsül, 1 hilti ve çok sayıda çeşitli kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. 6 şüphelinin jandarma sorgusu devam ediyor.