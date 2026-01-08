Haberler

Tokat'ta kaçak kazı yapan 6 şüpheliye suçüstü

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 'Anadolu Mirası' operasyonu ile Artova ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında Artova ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin bulunduğu bölgeyi titiz bir çalışma sonucu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Aramada 1 jeneratör, 5 kaya kırıcı patlayıcı kapsül, 1 hilti ve çok sayıda çeşitli kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. 6 şüphelinin jandarma sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
