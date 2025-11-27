Tokat'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında jeneratör, elektrikli vinç ve betonamit yer alıyor.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından metrelerce derinlikte kazılan tünel de kameraya yansıdı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Reşadiye ilçesinde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 jeneratör, 1 elektrikli vinç, 1 hilti, akü, yılan kamera, 2 kilogram kükürt, 4 kilogram betonamit ele geçirildi. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kazdığı metrelerce uzunluktaki tünel ve kazının yapıldığı alan ise kameralara yansıdı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel