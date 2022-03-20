Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı - Haberler

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Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi, gözaltına alındı.

Çamiçi Yaylası Küme Evleri mevkisinde 150 metre kablonun çalınması üzerine Çamiçi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen E.C.K. (19), U.Ö. (21), A.K. (23) ve E.C.K'yı (19) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma, Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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