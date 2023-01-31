Tokat'ta jandarmanın bulduğu sahipsiz köpek barınağa götürüldü Güncel Haberler Tokat'ta jandarma ekipleri, buldukları sahipsiz köpeği barınağa götürdü. Tokat'ta jandarma ekipleri, buldukları sahipsiz köpeği barınağa götürdü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Yağmurlu köyünde devriye sırasında sahipsiz köpek gördü. Jandarma ekipler, sahipsiz köpeği alıp kent merkezindeki veterinere götürdü. Köpek, buradaki muayene sonrası Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Tokat Güncel Haberler

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