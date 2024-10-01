Tokat'ta İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Edildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde, "Tokat bir bağ içinde iyi bağlar Tokat içinde" projesi kapsamında denetim yapıldı.

Bağcılık alanında iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, güvenilir gıdanın ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş kontrolör ve Pazar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personellerince 16 üreticiye yönelik, iyi tarım uygulamaları denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, çevreyi korumak, insan sağlığına zarar verilmemesi, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla iyi tarım uygulamaları gerçekleştirildiğini kaydetti.