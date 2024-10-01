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Tokat'ta İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Edildi

Tokat'ta İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Edildi
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Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Tokat bir bağ içinde iyi bağlar Tokat içinde' projesi kapsamında 16 üreticiye iyi tarım uygulamaları denetimi yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığına vurgu yaparak sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde, "Tokat bir bağ içinde iyi bağlar Tokat içinde" projesi kapsamında denetim yapıldı.

Bağcılık alanında iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, güvenilir gıdanın ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş kontrolör ve Pazar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personellerince 16 üreticiye yönelik, iyi tarım uygulamaları denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, yaptığı açıklamada, çevreyi korumak, insan sağlığına zarar verilmemesi, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması amacıyla iyi tarım uygulamaları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel

Sağlık Güncel Çevre Tarım tokat

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