Haberler

Tokat'ta İsrail Saldırılarına Protesto

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 20'ye yakın sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüdü ve destek mesajları verdi.

Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarınca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi.

Kentte 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Eski Niksar yolu kavşağında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in saldırıları sonucu ölen Gazzeli çocukların fotoğraflarını taşıyarak meydan bölgesine kadar yürüdü.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, her zaman Gazzelilerin yanında olduklarını belirterek, "İsrail saldırılarını kınıyoruz. Gazze'de yaşanan vahşeti bütün dünya bir araya gelerek durdursun." dedi.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnanılmaz maç! Mourinho öldü öldü dirildi

Benfica'da 3. maçına çıktı! İşte sonuç
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.