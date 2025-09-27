Tokat'ta İsrail Saldırılarına Protesto

Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarınca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterildi.

Kentte 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Eski Niksar yolu kavşağında ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in saldırıları sonucu ölen Gazzeli çocukların fotoğraflarını taşıyarak meydan bölgesine kadar yürüdü.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, her zaman Gazzelilerin yanında olduklarını belirterek, "İsrail saldırılarını kınıyoruz. Gazze'de yaşanan vahşeti bütün dünya bir araya gelerek durdursun." dedi.

Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.