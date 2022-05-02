Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bünyamin Gür idaresindeki 60 ABC 021 plakalı otomobil Tokat- Niksar kara yolu Gökdere köyü kavşağında Hasan Temiz'in kullandığı 60 KR 102 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Yasemin, Salih Emre, Ömer Akif Gür ve Yeter Temiz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hasan Temiz, Otomobil, Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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