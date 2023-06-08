Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bedirettin S. idaresindeki 07 VCB 77 plakalı otomobil, ilçe çıkışında Sıddık K'nin kullandığı 60 ABG 410 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada elektrik direğine çarparak durabilen Bedirettin S. yönetimindeki otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, Sulusaray İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gülal - Güncel