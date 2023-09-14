Tokat'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
TOKAT (AA) Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TOKAT (AA) Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Salkımören köyünde Hami Karadeniz'e ait iki katlı evin çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bacasından çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Kaynak: AA / Güncel