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Tokat'ta içtiği kolonyadan zehirlenen kişi öldü

Tokat'ta içtiği kolonyadan zehirlenen kişi öldü

Güncel Haberler

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde metil alkolden (kolonya) zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde metil alkolden (kolonya) zehirlenen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede dört gün önce metil alkol içtiği belirtilen 41 yaşındaki S.G, bir süre sonra rahatsızlandı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan S.G, dün akşam vefat etti.

Hastaneden yakınlarınca alınan S.G'nin cenazesi, Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Sulusaray Tokat Güncel Haberler

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