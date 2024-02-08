Tokat'ta heyelan sonrası alternatif yol çalışmaları incelemesi
Tokat'ın Niksar ilçesinde heyelan meydana gelen Günebakan köyünde alternatif yol çalışmaları devam ediyor. Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, bölgede yapılan çalışmaları inceleyerek, yolun en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması talimatını verdi.
Tokat'ta Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, heyelan meydana gelen Günebakan köyündeki alternatif yol çalışmalarında incelemede bulundu.
Kaymakam Çeçen, Günebakan köy yolunu da etkileyen heyelan sonrası bölgede devam eden alternatif yol çalışmalarını inceledi.
Konuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Çeçen, çalışmalar sırasında aksaklığa meydan verilmemesi, yolun en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması konusunda talimat verdi.