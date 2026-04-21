Tokat'ta heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı. AFAD ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binanın boşaltıldığı bildirildi.

Tokat AFAD Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, AA muhabirine, ilçelerinde toprak kayması yaşandığını belirterek, "7 bina toprak kayması nedeniyle vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı. AFAD, Reşadiye Kaymakamlığı ve Reşadiye Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldık." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı

Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada

Yer hizmetleri aracıyla koli koli taşırken yakalandılar
Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Aralarından su sızmıyordu! Eski kankası Cimbom'a geliyor