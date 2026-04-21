Tokat'ta heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 7 binanın boşaltıldığı bildirildi.

Tokat AFAD Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, AA muhabirine, ilçelerinde toprak kayması yaşandığını belirterek, "7 bina toprak kayması nedeniyle vatandaşların can güvenliği için boşaltıldı. AFAD, Reşadiye Kaymakamlığı ve Reşadiye Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldık." dedi.