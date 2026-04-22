Tokat'ta heyelan nedeniyle 5 binanın boşaltıldığı bölgede çalışmalar sürüyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 5 bina tahliye edildi. AFAD ve yerel yönetim ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 5 binanın boşaltıldığı bölgede çalışma yürütülüyor.

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Kırandağı bölgesinde meydana gelen heyelanın ardından çalışma başlattı.

Heyelan bölgesinde çok sayıda çam ağacının devrildiği, arazide çatlakların oluştuğu görüldü. Güvenlik önlemi alınan bölge, araç trafiğine kapatıldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, AA muhabirine, ilçelerinde dün heyelan yaşanması üzerine AFAD, Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Kırandağı mevkisinde toprağın suya doymasının heyelana zemin hazırladığını belirten Ünal, "Toprak, taş ve kaya parçalarının düşmesine ortam oluşmuş. Heyelanı gözümüzle gördük, AFAD ekipleriyle etkilenecek ailelerimizi tahliye ettik. AFAD, Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışmalarımız sürüyor. Cuma günü keşif çalışması yapılacak. Önümüzdeki hafta da önleme çalışmalarına geçeceğiz." dedi.

Yaşadıkları apartman boşaltılan Ahmet Öztürk ise geceyi oğlunun evinde geçirdiğini dile getirerek, gerekli çalışmanın yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
