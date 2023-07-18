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Tokat'ta Hareket Halindeki Aracın Motorundan Duman Çıktı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde hareket halindeki bir aracın motor kısmından çıkan dumanlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Tokat'ın Turhal ilçesinde hareket halindeki aracın motor kısmından çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Onur Sokak'ta meydana geldi. Aracı ile hareket halindeyken aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden araç sürücüsü aracını durdurdu. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar Turhal Belediyesi itfayiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kısa sürede söndürüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Turhal Tokat Güncel Haberler

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