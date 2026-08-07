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Niksar'da Traktör ve Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Niksar'da Traktör ve Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.Ö. yönetimindeki 34 VZK 06 plakalı hafif ticari araç, Kumçiftlik Mahallesi kavşağında İ.A'nın kullandığı 60 NH 847 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık personelince Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü İ.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yolda kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA
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