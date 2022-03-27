Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA - Erol Yıldız - Güncel
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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Taşova istikametinden Erbaa yönüne giden Ahmet Talaş yönetimindeki 05 FG 729 plakalı otomobil D-100 kara yolu petrol istasyonu kavşağında Emre Güneş idaresindeki 60 ER 622 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nail Talaş yaralandı.

Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Erol Yıldız - Güncel

Otomobil, Tragger, Erbaa, Tokat, Güncel, Haberler

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