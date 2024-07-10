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Tokat'ta Hafif Ticari Araç Emniyet Müdürlüğü Bahçesine Uçtu

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TOKAT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın Emniyet Müdürlüğü bahçesine uçtuğu kazada, sürücü Ebubekir Sezer (63) yaralandı.

TOKAT'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın Emniyet Müdürlüğü bahçesine uçtuğu kazada, sürücü Ebubekir Sezer (63) yaralandı.

Kaza, Tokat-Niksar kara yolundaki İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Ebubekir Sezer'in kontrolünü yitirdiği 60 AED 4964 plakalı hafif ticari araç, Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinin yaklaşık 50 metre yanındaki duvardan tel örgüleri aşarak bahçeye uçtu. Bahçedeki, ağaçları deviren hafif ticari aracın yaralanan sürücüsü Sezer'e nöbetteki polisler müdahale etti. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı sürücü, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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