Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
S.T. idaresindeki 60 ACK 101 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Haydarbey mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.T, E.T. ve F.K yaralandı.
Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel