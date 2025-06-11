Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 60 ACK 101 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Haydarbey mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.T, E.T. ve F.K yaralandı.

Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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