Almus'ta grup yollarında yama çalışmaları başladı

Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında yama çalışmaları başladı.

Ağır kış koşulları sonrasında bozulan grup yollarında yama çalışmaları başlatılırken Akarçay-Gümeleönü köyü arasındaki grup yolu Almus Ormandibi grup yolu yama çalışmaları tamamlandı.

Kaymakam Emre Çömen, "Bayram öncesi vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi için grup yollarımızda bozulma meydana gelen bölümlerde yama çalışmalarımızın bir bölümünü tamamladık. Bayram sonrası yama çalışmalarımız devam edecek, Ulaşımda konforu ve güvenliği artırmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm hemşehrilerimize kazasız, huzurlu ve sevdikleriyle birlikte nice güzel bayram yolculukları diliyorum." dedi.