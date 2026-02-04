Haberler

Tokat'ta fotoğraf sergisi açıldı

Tokat Kent Konseyi'nin düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışı, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından yapıldı. 30 fotoğrafın sergilendiği etkinlik, 15 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Şehir Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışının ardından müzeyi gezen Yazıcıoğlu, sergide yer alan eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yazıcıoğlu, 30 fotoğrafın yer aldığı serginin 15 Şubat'a kadar ziyarete açık olacağını belirtti.

Kent Konseyinin katkılarıyla hayata geçirilen serginin Şehir Müzesi ve farklı lokasyonlarda da devam edeceğini söyleyen Yazıcıoğlu, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyonda katkı sunanlara teşekkür ederek, bu tür kültürel etkinliklerin vatandaşlarla buluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

