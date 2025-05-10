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Tokat'ta Fırtına ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta Fırtına ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Tokat'ta etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle ekili araziler zarar gördü, devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Vatandaşlar şimşek anlarını cep telefonları ile kaydetti.

Tokat'ta şimşek geceyi aydınlattı, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

TOKAT - Tokat'ta etkili olan sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ekili araziler zarar görürken devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tokat'ta beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Aralıklarla çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yüksek kesimlerde ise yağmur yerini doluya bıraktı. Özellikle Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası ekili araziler beyaza büründü. Kısa sürede zemini kaplayan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı. Alpudere Köyü ile Sulusaray ilçesi arasında ise fırtına etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi. Yola düşen ağaçlar nedeniyle karayolunda ulaşım durma noktasına geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba harcadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN - Güncel
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