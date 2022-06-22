Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi - Haberler

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Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 6 polis ile 1 sivil memur meslekten ihraç edildi.

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 6 polis ile 1 sivil memur meslekten ihraç edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda polis memurları S.E, S.M, S.B, İ.K, M.İ. ve S.A. ile sivil memur M.S'nin meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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