Tokat'ta FETÖ soruşturması kapsamında 6 polis meslekten ihraç edildi Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 6 polis ile 1 sivil memur meslekten ihraç edildi. Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aktif görevdeki 6 polis ile 1 sivil memur meslekten ihraç edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis hakkında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda polis memurları S.E, S.M, S.B, İ.K, M.İ. ve S.A. ile sivil memur M.S'nin meslekten ihraç edilmesi kararlaştırıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Memur Tokat Güncel Haberler

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