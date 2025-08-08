Tokat'ta Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada iki otomobil çarpıştı ve olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zile-Çekerek Karoyu Karayün mevkiinde sürücüleri henüz belirlenmeyen 16 BMT 901 plakalı otomobil ile 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
