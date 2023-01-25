Tokat'ta evde çıkan yangında mahsur kalan hastayı itfaiye kurtardı
Güncel Haberler
Tokat'ın Artova ilçesinde evde çıkan yangında hasta, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde evde çıkan yangında hasta, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alparslan Mahallesi'nde Cihan Koç'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine Artova Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan ev sahibinin babası ve yatalak olan Mustafa Koç'u alarak dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel