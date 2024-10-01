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Tokat'ta Epilepsi Hastası Suriyeli Öğrenci Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Epilepsi Hastası Suriyeli Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta, epilepsi hastası olan 21 yaşındaki Suriyeli üniversite öğrencisi Velid Heraki, evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından evinde bulunan Heraki'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

TOKAT'ta, epilepsi hastası Suriyeli üniversite öğrencisi Velid Heraki (21) evinde ölü bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Velid Heraki'den bir süre haber alamayan arkadaşları, telefonuna da bakmaması üzerine endişelenerek bugün Altıyüzevler Mahallesi Divan 5 sokakta kaldığı evine gitti. Heraki'nin kapı zilinide cevap vermemesi üzerine arkadaşları kapıyı kırarak içeri girdi. Epilepsi hastası olan genç öğrenciyi hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Heraki'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılacak otopsi işlemlerinin ardından, genç öğrencinin ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilecek.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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