Tokat'ta Emekli Polis Tartışma Sonucu 3 Kişiyi Silahla Yaraladı

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Tokat'ın Zile ilçesinde, emekli polis E.D.'nin bir tartışma sonucu 3 kişiyi tabanca ile yaralaması olayı gerçekleşti. Gözaltına alınan E.D., yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen emekli polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükkarayün köyü küçük çeltik mevkisinde emekli polis E.D. (53) ile M.Ç.A. (39), M.U. (36) ve T.Ö. (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. tabanca ile M.Ç.A, T.Ö. ve M.U'yu ayaklarından vurdu.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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