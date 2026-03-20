Tokat'ta elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kontrollü bir şekilde seyir eden bir otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 55 AES 460 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Büget köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan