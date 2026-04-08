TIR'ın dorsesindeki araçtan uyuşturucu çıktı; 1 gözaltı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan TIR'ın dorsesindeki bir araçta 2,7 kilo metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 araç yüklü TIR durdurdu. Dorsedeki araçlardan birinin içine elektrikli düzenekle gizlenmiş vaziyette, 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR şoförü E.A. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu uyuşturucunun Tokat'ta tek seferde, ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı