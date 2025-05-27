Tokat'ta Dolu Yağışı Araçları Vurdu

TOKAT'ta öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.

Kentte öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle park ve seyir halindeki araçlarda hasar oluştu, bazı araçların da camları kırıldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye ve yorgan sererek önlem aldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,