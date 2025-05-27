Tokat'ta Dolu Yağışı Araçları Vurdu

Tokat'ta Dolu Yağışı Araçları Vurdu
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Tokat'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, park halindeki araçlarda hasara neden oldu. Bazı araçların camları kırılırken, vatandaşlar önlem almak için araçlarının üzerine battaniye serdi.

TOKAT'ta öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.

Kentte öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle park ve seyir halindeki araçlarda hasar oluştu, bazı araçların da camları kırıldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye ve yorgan sererek önlem aldı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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